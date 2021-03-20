Статистика в Кыргызстане по COVID-19 за сутки: 82 новых случая, 1 смерть

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 82 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают в республиканском штабе.

По их данным, в Бишкеке – 82, в Чуйской области – 19, в Иссык-Кульской области – 5, в Джалал-Абадской области - 3.

Всего за весь период зарегистрирован 87 тыс. 321 случай COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 46 пациентов: в Бишкеке – 23, в Оше - 1, в Чуйской области – 17, в Иссык-Кульской области – 5.

Всего за весь период выздоровели 84 тыс. 130 человек.

За сутки от COVID-19 зарегистрирован 1 летальный исход в Иссык-Кульской области.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 488 человек.

Среди медицинских работников за сутки COVID-19 зарегистрирован у 7 человек: в Бишкеке - 4, в Чуйской области - 3.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 217 медработников, выздоровели – 4195.

На стационарном лечении находятся 395 пациентов.

Уточняется, что из них 2 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 277 – в средней тяжести, 98 – тяжелые и 18 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 363 человека.

Кроме того, за сутки проведено 3 тыс. 824 ПЦР-анализа.