Британский, бразильский, южноафриканский. В Алматы выявили новые штаммы коронавируса

СОVID-19

В Алматы обнаружили зараженного коронавирусом с вероятной мутацией, характерной для «британского», «южноафриканского» и «бразильского» штаммов. Об этом пишет Tengrinews.kz.

«17 марта референс-лабораторией филиала Национального центра общественного здравоохранения были изучены положительные лабораторные образцы, полученные от больных КВИ по Алматы. По итогам исследований выявлена вероятность мутации, характерной для «британского», «южноафриканского», «бразильского» штаммов», — заявил министр здравоохранения страны Алексей Цой.

По его словам, окончательное подтверждение наличия мутации и ее принадлежности к одному из данных штаммов будет получено в течение месяца, после завершения полногеномного секвенирования.

Министр отметил, что меры профилактики и лечения коронавируса с мутациями идентичны действующим подходам.

«Это соблюдение масочного режима и социальной дистанции, исключение посещения мест массового скопления населения, а также вакцинация населения. При этом, по данным Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи (Россия), доказана эффективность используемой в настоящее время в Казахстане вакцины «Спутник V» против «британского» штамма», — заверил Алексей Цой.

Он обратился к казахстанцам и напомнил о необходимости соблюдения всех мер предосторожности для недопущения дальнейшего распространения коронавируса в период праздников «Нооруз».

Источник: Элгезит