COVID-19 в КР. Страна потеряла более 100 медиков

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Об этом 18 марта в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Мадамин Каратаев.

По его словам, 32-м семьям умерших медработников было выплачено по 1 млн сомов. Всего было 60 заявок.

Как рассказал замминистра, все эти компенсации были выплачены за 2020-й год. В 2021 году пока еще никто компенсации не получил.

«Была создана комиссия, которая тщательно изучает документы и принимает решение. В этом году компенсацию еще пока никто не получил», — отметил замминистра.

Каратаев добавил, что с 11 января 2021 года был изменен порядок выплаты компенсаций, теперь проверку проводит руководство медучреждения, в котором работает заразившийся медик, и оно же принимает решение о выплате компенсации. С января 2021 года также изменена сумма компенсации. Теперь она составляет 75 тыс. сомов.

Всего в Кыргызстане за время пандемии коронавирусом заразились более 3 тысяч 400 медиков, из них умерли 104 человека.

Источник: Элгезит