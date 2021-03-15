Статистика в Кыргызстане по COVID-19 за сутки: 67 новых случаев, 2 летальных случая

СОVID-19

Об этом сообщили в республиканском Штабе.

По его данным, в Бишкеке – 43, в городе Ош – 3, Чуйской области – 16, в Иссык-Кульской области – 4, в Джалал-Абадской области -1.

Всего за весь период зарегистрировано 86 тыс. 917 случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 39 пациентов: Бишкек – 16, в городе Ош – 1, в Чуйской области – 7, в Нарынской области – 1, в Иссык-Кульской области – 8, в Джалал-Абадской области –6.

Всего за весь период выздоровели 83 тыс. 875 человек.

За сутки зарегистрирован 2 летальных случая в Бишкеке. Всего за весь период умерли 1 тыс.483 человек.

Среди медицинских работников COVID-19 выявлен у одного медработника в Бишкеке.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 208 медработников, выздоровели - 4195.

На стационарном лечении находятся 345 пациентов, на амбулаторном – 275.

Кроме того, за сутки в стране проведено 2 тыс. 358 ПЦР-анализов.