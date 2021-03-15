Еще одна страна приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

СОVID-19

Об этом говорится в заявлении Минздрава страны.

«Основываясь на новой информации, Голландское управление по оценке лекарственных средств рекомендовало приостановить использование вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности и в ожидании результатов расследований [случаев образования тромбов], — говорится в документе. — Министерство здравоохранения, благосостояния и спорта приняло решение одобрить данную рекомендацию и не использовать вакцину в течение двух недель, до 28 марта включительно».

По данным ведомства, от Дании и Норвегии получены шесть новых сообщений о возможных побочных эффектах. Речь идет о редких случаях формирования тромбов и снижения количества тромбоцитов в крови среди людей старше 50 лет. В Нидерландах подобных осложнений на зарегистрировано.

Ранее ряд других стран Европы, в том числе Дания, Исландия, Ирландия, Италия и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся.

Источник: Элгезит