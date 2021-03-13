В Казахстане 1002 человека заразились коронавирусом за сутки

Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 293;
- город Нур-Султан - 152;
- Алматинская область - 90;
- Карагандинская область - 74;
- Западно-Казахстанская область - 68;
- Акмолинская область - 50;
- Павлодарская область - 50;
- Костанайская область - 48;
- Атырауская область - 42;
- Восточно-Казахстанская область - 35;
- Актюбинская область - 29;
- город Шымкент - 25;
- Северо-Казахстанская область - 21;
- Жамбылская область - 13;
- Кызылординская область - 5;
- Туркестанская область - 4;
- Мангистауская область - 3.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлен 222 671 случай коронавируса.
Источник: centralasia.media