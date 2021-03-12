Пандемии ковида исполнился год

СОVID-19

«Пандемия — не то слово, которое можно использовать легкомысленно или небрежно. Это слово, которое при неправильном использовании может вызвать необоснованный страх или неоправданное признание того, что борьба окончена», — уточнили тогда в ВОЗ.

После того, как ВОЗ объявила о пандемии, многие страны мира приостановили работу предприятий, ввели ограничения, которые коснулись жизни миллиардов людей.

По данным Университета Джонса Хопкинса, пандемия унесла жизни 2,6 миллиона человек во всем мире, коронавирусной инфекцией заразились 118 миллионов. В Кыргызстане всего с начала пандемии коронавирусом заразились 86 755 человек, скончались 1480 кыргызстанцев.

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что окончания пандемии коронавируса можно ждать не раньше 2022 года.

По его мнению, в этом году пандемия не отступит, хотя ситуация в мире станет более управляемой.

Спустя год после начала распространения коронавируса мы знаем об инфекции намного больше и используем эффективные инструменты борьбы с ней, в том числе и вакцинацию.

В настоящее время официально одобрены для применения в мире семь вакцин против COVID-19. Разработкой этих препаратов занимались США, Германия, Великобритания, Швеция, Россия, Китай и Индия. Многие препараты уже выпускаются по лицензии за пределами этих стран.

Источник: Элгезит