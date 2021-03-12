В Кыргызстане 63 новых случая COVID-19, из них в Бишкеке - 31

Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 31
Ош - 1
Чуйская область – 18
Ошская область - 0
Таласская область - 0
Нарынская область - 3
Иссык-Кульская область – 6
Джалал-Абадская область– 2
Баткенская область - 2.
Всего за весь период заразились 86 755 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 48 человек:
Бишкек – 18
Ош – 2
Чуйская область – 11
Ошская область – 6
Таласская область – 0
Нарынская область – 4
Иссык-Кульская область – 5
Джалал-Абадская область – 2
Баткенская область – 0.
За весь период пандемии выздоровели 83 766 человек.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3091.