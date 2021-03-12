В Кыргызстане 63 новых случая COVID-19, из них в Бишкеке - 31

СОVID-19

Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 31

Ош - 1

Чуйская область – 18

Ошская область - 0

Таласская область - 0

Нарынская область - 3

Иссык-Кульская область – 6

Джалал-Абадская область– 2

Баткенская область - 2.

Всего за весь период заразились 86 755 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 48 человек:

Бишкек – 18

Ош – 2

Чуйская область – 11

Ошская область – 6

Таласская область – 0

Нарынская область – 4

Иссык-Кульская область – 5

Джалал-Абадская область – 2

Баткенская область – 0.

За весь период пандемии выздоровели 83 766 человек.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3091.