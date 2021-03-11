Статистика в Кыргызстане по COVID-19 за сутки: 52 новых случая, смертей нет

СОVID-19

По их данным, в Бишкеке – 26, в Чуйской области – 16, в Ошской области - 6, в Иссык-Кульской области - 2, в Баткенской области - 2.

Всего за весь период зарегистрировано 86 тыс. 692 случая COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 52 пациента: в Бишкеке – 19, в Оше - 2,в Чуйской области – 9, в Ошской области - 2, в Иссык-Кульской области - 12, в Джалал-Абадской области - 1, в Баткенской области - 2.

Всего за весь период выздоровели 83 тыс. 718 человек.

За сутки от COVID-19 летальных исходов не зарегистрировано.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 476 человек.

Среди медицинских работников за сутки COVID-19 не зарегистрирован.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 206 медработников, выздоровели – 4195.

На стационарном лечении находится 291 пациент.

Уточняется, что из них 1 человек находится в удовлетворительном состоянии, 195 – в средней тяжести, 79 – тяжелые и 15 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 264 человека.

Кроме того, за сутки проведен 3 тыс. 281 ПЦР-анализ.