В мире количество выявленных случаев заражения COVID превысило 117 млн

СОVID-19

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе.

Самое большое число заразившихся зафиксировано в США – 29 млн 96 тысяч. Далее идут Индия – 11 млн 262 тыс, Бразилия – 11 млн 122 тыс, Россия – 4 млн 293 тыс, Великобритания – 4 млн 241 тыс, Франция – 3 млн 992 тысячи.

Жертвами коронавируса в мире стали 2 миллиона 610 тысяч человек. В CША от заболевания скончались 527 тысяч человек, в Бразилии – 268 тыс, Мексике – 191 тыс, Индии – 158 тыс, Великобритании – 125 тысячи человек.

В Кыргызстане на сегодняшний выявлено 86 тысяч 640 случаев заражения COVID, скончались 1 476 человек.

Источник: Элгезит