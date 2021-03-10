Статистика в Кыргызстане по COVID-19 за сутки: 34 новых случая, 1 смерть

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 34 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают в республиканском штабе.

По их данным, в Бишкеке – 24, в Чуйской области – 10.

Всего за весь период зарегистрировано 86 тыс. 640 случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 60 пациентов: в Бишкеке – 9, в Оше - 1, в Чуйской области – 22, в Ошской области - 4, в Иссык-Кульской области - 21, в Джалал-Абадской области - 3.

Всего за весь период выздоровели 83 тыс. 666 человек.

За сутки от COVID-19 скончался 1 человек в городе Ош.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 476 человек.

Среди медицинских работников за сутки COVID-19 не зарегистрирован.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 206 медработников, выздоровели – 4195.

На стационарном лечении находятся 294 пациента.

Уточняется, что из них 3 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 199 – в средней тяжести, 82 – тяжелые и 11 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 261 человек.

Кроме того, за сутки проведено 4 тыс. 334 ПЦР-анализов.