За сутки скончались 2 человека с коронавирусом

СОVID-19

За минувшие сутки в Кыргызстане скончались 2 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщил 9 марта Республиканский штаб по борьбе с COVID-19

Оба летальных случая зарегистрированы в Бишкеке.

Всего за весь период от COVID-19 скончались 1475 человек.

