За сутки скончались 2 человека с коронавирусом

За минувшие сутки в Кыргызстане скончались 2 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщил 9 марта Республиканский штаб по борьбе с COVID-19
Оба летальных случая зарегистрированы в Бишкеке.
Всего за весь период от COVID-19 скончались 1475 человек.
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За минувшие сутки в Кыргызстане скончались 2 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщил 9 марта Республиканский штаб по борьбе с COVID-19
Оба летальных случая зарегистрированы в Бишкеке.
Всего за весь период от COVID-19 скончались 1475 человек.