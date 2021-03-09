Times: Собаки могут учуять запах коронавируса за неделю до положительного теста

СОVID-19

В ходе испытаний в бельгийском футбольном клубе собаки-ищейки выявляли случаи коронавируса более чем за неделю до того, как вирус обнаруживался в обычном мазке из носа, пишет The Times.

В течение нескольких месяцев игроков KV Oostende тестировали как с помощью ПЦР-теста, так и с помощью мазков, забор которых осуществлялся них подмышками, и которые затем давали нюхать специально обученным собакам, отмечается в статье.

По словам Йохана Векхойзена из K9, в 99,5% случаев их результат соответствовал результатам ПЦР-теста.

В ходе испытаний было установлено, что «запах коронавируса», который обнаруживают собаки, присутствует у человека с первого дня заражения, до того, как вирус будет выявлен в ходе стандартных тестов.

«Были игроки, у которых был отрицательный ПЦР-тест, но наш результат был положительным. Через 8 или 9 дней их тест оказывался положительным. Если бы они действовали исходя из нашего результата, зараженного игрока раньше бы поместили в карантин раньше, и вирус не распространился бы дальше в группе игроков», — рассказал Векхойзен.

Отмечается, что сейчас собаки-ищейки используются в аэропортах Бельгии, Финляндии и ОАЭ для проверки прибывающих пассажиров на коронавирус.

Источник: Элгезит