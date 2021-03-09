ВОЗ сравнила риски и пользу при вакцинации от коронавируса

СОVID-19

В организации пришли к выводу, что баланс пользы и риска вакцины COVID-19 остается благоприятным даже несмотря на гриппоподобные заболевания у медицинских работников, прошедших вакцинацию.

Консультативный комитет по безопасности вакцин пришел к выводу, что симптомы гриппоподобного заболевания можно трактовать как иммунный ответ после вакцинации, а побочные эффекты от вакцин вполне ожидаемы и прописаны в отчетах, сообщила ВОЗ.

Ранее в ВОЗ заявили, что вакцины от COVID-19 не приводят к бесплодию.

В мире зафиксировали более 116,9 млн заболевших коронавирусом, вылечились после заражения 66,2 млн пациентов, умерли 2,5 млн человек.

Источник: reporter.kg