Статистика в Кыргызстане по COVID-19 за сутки: 55 новых случаев, 1 смерть

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 55 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают в республиканском штабе.

По их данным, в Бишкеке – 21, в Оше - 2, в Чуйской области – 14, в Ошской области - 3, в Нарынской области - 2, в Иссык-кульской области - 11, в Джалал-Абадской области – 1, в Баткенской области - 1.

Всего за весь период зарегистрировано 86 тыс. 506 случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 60 пациентов: в Бишкек – 17, в Чуйской области – 15, в Ошской области - 3, в Таласской области - 3, в Нарынской области - 8, в Иссык-кульской области - 13.

Всего за весь период выздоровели 83 тыс. 484 человека.

За сутки от COVID-19 скончался 1 человек в Иссык-кульской области.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 471 человек.

Среди медицинских работников за сутки COVID-19 не зарегистрирован.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 206 медработников, выздоровели – 4194.

На стационарном лечении находятся 344 пациента.

Уточняется, что из них 4 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 240 - средней тяжести, 83 – тяжелые и 17 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 267 человек.

Кроме того, за сутки проведено 3 тыс. 188 ПЦР-анализов.