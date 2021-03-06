У вакцины от COVID Moderna выявили отложенный побочный эффект

СОVID-19

По данным американских исследователей, у 12 пациентов выявили подобные реакции рядом с местом инъекции уже после полного рассасывания локальных и системных симптомов, ассоциирующихся с вакцинацией.

Отмечается, что в среднем высыпания появляются на восьмой день после введения первой дозы, но весь диапазон — от четырех до 11 дней.

Несмотря на возникшие проблемы, медики убедили пациентов вакцинироваться второй дозой и закончить иммунизацию. После второй прививки только у троих появилось кожное воспаление той же интенсивности, еще у троих реакция была более мягкой, оставшаяся половина перенесла вторую прививку безболезненно.

Источник: Элгезит