Статистика в Кыргызстане по COVID-19 за сутки: 41 новый случай, 2 смерти

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлен 41 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают в республиканском штабе.

По их данным, в Бишкеке – 17, в Оше - 1, в Чуйской области – 9, в Нарынской области - 2, в Иссык-Кульской области - 7, в Джалал-Абадской области – 3, в Баткенской области – 2.

Всего за весь период зарегистрирован 86 тыс. 451 случай COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 49 пациентов: в Бишкеке – 12, в Оше - 2, в Чуйской области – 13, в Ошской области - 3, в Нарынской области - 8, в Таласской области - 3, в Иссык-Кульской области – 3, в Джалал-Абадской области - 1, в Баткенской области - 4.

Всего за весь период выздоровели 83 тыс. 424 человека.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 2 летальных исхода в Бишкеке.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 470 человек.

Среди медицинских работников за сутки COVID-19 зарегистрирован у 1 человека в Бишкеке.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 206 медработников, выздоровели – 4194.

На стационарном лечении находятся 359 пациентов.

Уточняется, что из них 1 человек находится в удовлетворительном состоянии, 248 – в средней тяжести, 93 – тяжелые и 17– крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 259 человек.

Кроме того, за сутки проведено 3 тыс. 686 ПЦР-анализов.