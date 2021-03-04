В Кыргызстане 54 новых случая COVID-19. Из них 26 - в Бишкеке

Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
- Бишкек - 26
- Ош - 0
- Чуйская область – 10
- Ошская область - 5
- Таласская область - 0
- Нарынская область - 4
- Иссык-Кульская область – 7
- Джалал-Абадская область– 1
- Баткенская область - 1.
Всего за весь период заразились - 86 410 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 57 человек:
- Бишкек – 27
- Ош – 2
- Чуйская область – 15
- Ошская область – 2
- Таласская область – 0
- Нарынская область – 2
- Иссык-Кульская область – 5
- Джалал-Абадская область – 2
- Баткенская область – 2.
За весь период выздоровели - 83 375 человек.
Из них четверо - медработники. За все время пандемии COVID-19 заразились 4205 медиков, из которых выздоровели 4190.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3239.