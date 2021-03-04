Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
СОVID-19
Просмотров: 22

В Кыргызстане 54 новых случая COVID-19. Из них 26 - в Бишкеке

СОVID-19

Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

  • Бишкек - 26
  • Ош - 0
  • Чуйская область – 10
  • Ошская область - 5
  • Таласская область - 0
  • Нарынская область - 4
  • Иссык-Кульская область – 7
  • Джалал-Абадская область– 1
  • Баткенская область - 1.

Всего за весь период заразились - 86 410 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 57 человек:

  • Бишкек – 27
  • Ош – 2
  • Чуйская область – 15
  • Ошская область – 2
  • Таласская область – 0
  • Нарынская область – 2
  • Иссык-Кульская область – 5
  • Джалал-Абадская область – 2
  • Баткенская область – 2.

За весь период выздоровели - 83 375 человек.

Из них четверо - медработники. За все время пандемии COVID-19 заразились 4205 медиков, из которых выздоровели 4190.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3239.

           