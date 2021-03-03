В Кыргызстане выявили 48 новых случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 86 356

СОVID-19

Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 17 случаев, Оше — 3, Чуйской области — 13, Ошской — 6, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 6, Джалал-Абадской — 2, Баткенской — 1.

С марта в республике зарегистрировали 86 тысяч 356 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.