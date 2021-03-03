В Италии обнаружили мутацию COVID, которая не поддается вакцинам

СОVID-19

В Брешии, на севере Италии, обнаружили новую мутацию коронавируса — нигерийский штамм, против которого, по словам президента Итальянского общества вирусологов и директора микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо, существующие на данный момент вакцины могут быть неэффективны.

«Впервые в Италии мы выделили штамм (нигерийский), отмеченный мутациями, против которых нынешние вакцины могут быть неэффективны», — приводит слова эксперта агентство ANSA.

При этом подробностей об особенностях штамма не приводится.

Источник: Элгезит