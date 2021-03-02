ВОЗ впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости COVID-19 в мире

СОVID-19

Об этом заявил на брифинге генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Впервые за семь недель мы видим, что число случаев заражения увеличивается, - отметил он. - В четырех из шести регионах зафиксирован рост».

«Это вызывает разочарование, но не удивление, - подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус. - Мы работаем над тем, чтобы понять, в чем причина роста числа заражений. Частично это связано с ослаблением ограничительных мер, циркуляцией различных вариантов и потерей людьми бдительности». «Вакцины помогут спасти жизни, однако если страны полагаются исключительно на вакцины, они делают ошибку, - сказал гендиректор. - Базовые меры общественного здравоохранения остаются основной для борьбы с коронавирусом».

По данным ВОЗ, на прошлой неделе в мире было зарегистрировано более 2,6 млн. случаев заражения коронавирусом. За неделю до этого число заразившихся составило менее 2,5 млн.

Источник: Кабар