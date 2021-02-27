Статистика в Кыргызстане по COVID-19 за сутки: 43 новых случая, никто не умер

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 43 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают в республиканском штабе.

По их данным, в Бишкеке – 18, в Чуйской области – 11, в Ошской области - 4, в Нарынской области - 2, в Таласской области - 2, в Иссык-кульской области - 6.

Всего за весь период зарегистрировано 86 тыс. 185 случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 66 пациентов: в Бишкеке – 18, в Чуйской области – 35, в Ошской области - 3, в Нарынской области - 4, в Таласской области - 1, в Иссык-Кульской области – 3.

Всего за весь период выздоровели 83 тыс. 127 человек.

За сутки от COVID-19 никто не умер.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 463 человека.

Среди медицинских работников за сутки COVID-19 зарегистрирован у 1 человека в Бишкеке.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 205 медработников, выздоровели – 4176.

На стационарном лечении находятся 371 пациент.

Уточняется, что из них 4 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 258 – в средней тяжести, 90 – тяжелые и 19 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 285 человек.

Кроме того, за сутки проведено 3 тыс. 879 ПЦР-анализов.