Статистика в Кыргызстане по COVID-19 за сутки: 54 новых случая, 6 летальных исходов

СОVID-19

По их данным, в Бишкеке – 16, в Чуйской области – 25, в Ошской области – 2, в Таласской области - 2, в Нарынской области - 3, в Иссык-кульской области - 5, в Баткенской области - 1.

Всего за весь период зарегистрировано 85 тыс. 885 случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 66 пациентов: в Бишкек – 24, в Оше - 2, в Чуйской области – 26, в Нарынской области – 2, в Иссык-Кульской области – 10, в Джалал-Абадской области – 1, в Баткенской области - 1.

Всего за весь период выздоровели 82 тыс. 756 человек.

За сутки от COVID-19 скончались 6 человек: в Бишкеке - 5, в Джалал-Абадской области - 1.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 458 человек.

Среди медицинских работников COVID-19 не зарегистрирован.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 202 медработника, выздоровели – 4150.

На стационарном лечении находятся 396 пациентов.

Уточняется, что из них 8 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 264 человека - в состоянии в средней тяжести, 100 – тяжелые и 24 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 339 человек.

Кроме того, за сутки проведен 2 тыс. 301 ПЦР-анализ.