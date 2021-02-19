У переболевших долгое время сохраняется иммунитет к COVID-19, - ученые

СОVID-19

В апреле и ноябре были обследованы жители австрийского горнолыжного курорта Ишгль - одного из эпицентров заражения в Европе. Спустя восемь месяцев большинство людей оставались невосприимчивыми к вирусу.

«Мы использовали несколько различных процедур тестирования на антитела, чтобы получить максимально достоверные результаты. Выяснилось, что у 90% людей, участвовавших в первом исследовании и пришедших на повторное, антитела сохраняются. Также мы обнаружили, что 70% респондентов, которых мы обследовали на клеточный иммунитет, всё еще имеют клеточную активность», - говорит Вегенер Борена, руководитель исследования.

Опираясь на полученные данные, команда ученых полагает, что до формирования коллективного иммунитета и возврата к прежней жизни не так далеко, как твердят скептики.

Доротея фон Лаер директор Института вирусологии (Медуниверситет Инсбрука): «При социальном дистанцировании, при некоторых мерах, которые не вредят человеку, и при вакцинации 40-50% населения, вернуться к в некотором роде нормальной повседневной жизни реально. Если случай Ишгля можно экстраполировать, применять в более широком масштабе».

Подтверждением служит тот факт, что в сравнении с другими австрийскими районами, в Ишгле вторая волна заражения не была такой сильной.

Из-за охвата столь продолжительного периода - в восемь месяцев — авторы называют своё исследование крупнейшим, из тех, что были посвящены изучению антител.

Источник: centralasia.media