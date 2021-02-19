Статистика в Кыргызстане по COVID-19 за сутки: 83 новых случая, 3 смерти

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 83 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают в республиканском штабе.

По их данным, в Бишкеке – 22, в Оше – 3, в Чуйской области – 42, в Ошской области – 4, в Иссык-кульской области - 10, в Джалал-Абадской области – 1, в Баткенской области - 1.

Всего за весь период зарегистрировано 85 тыс. 772 случая COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 58 пациентов: в Бишкек – 28, в Оше – 2, в Чуйской области – 13, в Нарынской области – 6, в Иссык-Кульской области – 6, в Джалал-Абадской области – 2, в Баткенской области - 1.

Всего за весь период выздоровели 82 тыс. 583 человека.

За сутки от COVID-19 скончались 3 человека в Бишкеке.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 450 человек.

Среди медицинских работников COVID-19 не зарегистрирован.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 201 медработник, выздоровели – 4140.

На стационарном лечении находятся 411 пациентов.

Уточняется, что из них 8 человек в удовлетворительном состоянии, 271 человек находится в состоянии в средней тяжести, 115 – тяжелые и 17 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 386 человек.

Кроме того, за сутки проведено 3 тыс. 359 ПЦР-анализов.