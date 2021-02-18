Инфекционист назвала особенности вакцинации переболевших COVID-19

СОVID-19

Переболевшим коронавирусной инфекцией может хватить одной дозы вакцины, но требуется больше данных, на текущий момент не рекомендуется делать прививку в течение трех месяцев после болезни, сообщила РИА Новости заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.

Американские специалисты в исследовании, опубликованном на сайте Medrxiv, задались вопросом, стоит ли переболевшим COVID-19 делать только одну или все же две дозы прививки от коронавируса компаний Pfizer или Moderna. Исследователи установили, что уже после первой дозы количество антител у ранее переболевших COVID-19 равно или выше их количеству у лиц без иммунитета после второй дозы. На основании этих данных, политика вакцинации ранее переболевших могла бы быть изменена - введение им одной дозы позволило бы избавить пациентов от ненужной боли, а также "освободить" дозы вакцин.

"Да, такое может быть с точки зрения законов иммунологии. На практике нам это дает то, что говорят переболевшим, что у них нет необходимости в вакцине. Недавно, 18 января, вышла новая работа в Nature, которая показала, что больше трех месяцев у переболевших есть антитела", - прокомментировала эксперт результаты исследования.

По ее словам, "иммунная система работает так: если организм помнит инфекцию и человек заболевает, включается память и начинает усиленно вырабатывать антитела".

"Вполне возможно, что прививка, которая станет бустером, заставит организм, который помнит эту инфекцию, вырабатывать намного больше антител. По законам науки это звучит логично. Практически это ничего нам не дает, так как мы не знаем, сколько будет держаться высокое содержание антител, может быть, оно спадет через две недели и будет как у всех. На сегодня - до трех месяцев ничего не колоть, а после - поднакопятся еще данные и будем смотреть", - сказала Гольцман.

Эксперт отметила, что последние исследования показывают, что у 80% переболевших антитела ушли через полгода после болезни.

"С другой стороны, мы пока не знаем, продолжает ли человек еще быть защищенным. Может быть, мы антитела не видим, но организм помнит эту инфекцию и при встрече с ней антитела начнут вырабатываться в таком количестве, что они убьют ее на корню", - добавила она.

Врач также рассказала о наблюдениях из собственной практики. "В нашей клинике были случаи, когда люди получили вакцину, после второй прививки мы проверили антитела, и у всех антитела приблизительно в титре от 100 до 300, а у некоторых - тысячи. Мы считаем, что это связано с тем, что скорее всего, они бессимптомно переболели", - заключила она.

Источник: РИА Новости