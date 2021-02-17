ВОЗ заявила о снижении смертности от коронавируса за неделю

СОVID-19

За неделю существенно снизилось число зарегистрированных смертей от коронавирусной инфекции, рассказали во Всемирной организации здравоохранения.

«На прошлой неделе сообщалось о 81 тысяче новых смертей, что на десять процентов меньше по сравнению с предыдущей неделей», — говорится в сообщении на сайте ВОЗ.

Помимо этого, на прошлой неделе COVID-19 заболели на 16 процентов меньше людей, чем на предыдущей, — около 2,7 млн человек.

В то же время, по данным организации, вызывающие обеспокоенность британский, южноафриканский и бразильский варианты заболевания продолжают распространяться. Так, согласно ВОЗ, британский штамм обнаружен уже в 94 странах, южноафриканский — в 46, а бразильский — в 21.

Источник: РИА Новости