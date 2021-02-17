В Кыргызстане 55 новых случаев COVID-19, скончались двое человек в Бишкеке

В Кыргызстане на 17 февраля зарегистрировано 55 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 14
Ош - 2
Чуйская область – 20
Ошская область - 3
Таласская область - 2
Нарынская область - 4
Иссык-Кульская область – 9
Джалал-Абадская область– 0
Баткенская область - 1.
За весь период заразились - 85 619 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 61 человек:
Бишкек – 27
Ош – 2
Чуйская область – 18
Ошская область – 0
Таласская область – 1
Нарынская область – 7
Иссык-Кульская область – 4
Джалал-Абадская область – 2
Баткенская область – 0.
За весь период выздоровели - 82 452 человека.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек – 2.
За весь период пандемии от коронавируса скончались 1446 человек.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3722.
На стационарном лечении – 410 пациентов, из них:
265 (64,6%) - средней тяжести;
123 (30%) - тяжелые;
22 (5,3%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 371 пациентов.