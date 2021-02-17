В Кыргызстане 55 новых случаев COVID-19, скончались двое человек в Бишкеке

СОVID-19

В Кыргызстане на 17 февраля зарегистрировано 55 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 14

Ош - 2

Чуйская область – 20

Ошская область - 3

Таласская область - 2

Нарынская область - 4

Иссык-Кульская область – 9

Джалал-Абадская область– 0

Баткенская область - 1.

За весь период заразились - 85 619 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 61 человек:

Бишкек – 27

Ош – 2

Чуйская область – 18

Ошская область – 0

Таласская область – 1

Нарынская область – 7

Иссык-Кульская область – 4

Джалал-Абадская область – 2

Баткенская область – 0.

За весь период выздоровели - 82 452 человека.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 2.

За весь период пандемии от коронавируса скончались 1446 человек.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3722.

На стационарном лечении – 410 пациентов, из них:

265 (64,6%) - средней тяжести;

123 (30%) - тяжелые;

22 (5,3%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 371 пациентов.