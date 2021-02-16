Еще одна новая разновидность COVID-19 обнаружена в Великобритании

СОVID-19

Вариант коронавируса COVID-19, названый B1525, обнаружен в Великобритании, а также в таких странах, как Дания, США и Австралия, сообщает The Guardian со ссылкой на исследователей из Эдинбургского университета.

Данная разновидность COVID-19 была обнаружена с помощью секвенирования генома в 10 странах, включая Великобританию, Данию, США и Австралию. Как сообщили исследователи, только в Великобритании зарегистрировано 32 случая заболевания.

Отмечается, что самые ранние случаи были датированы декабрем и появились в Великобритании и Нигерии.

По данным ученых, новый вариант имеет сходство с британской мутацией коронавируса B117, передает Интерфакс.

Ученых беспокоит, что B1525 обладает "потенциально тревожным набором мутаций", среди которых изменение E484K в шиповидном белке, которая делает вирус более устойчивым к антителам.

Мутации коронавируса стали серьезной проблемой с осени прошлого года, когда ученые сообщили о возникновении в Великобритании нового, более заразного и летального, штамма коронавируса SARS-CoV-2. Вскоре после этого появились данные о южноафриканском и бразильском вариантах коронавируса, схожих с британским. На фоне появления новых мутаций встал вопрос об эффективности существующих вакцин против этих разновидностей вируса.

Источник: Кабар