Статистика в КР по COVID-19 за сутки: 48 новых случаев, 2 смерти

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 48 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

По его данным, в Бишкеке – 17, в Чуйской области – 12, Ошской области – 2, Таласской области – 3, в Нарынской области – 2, Иссык-Кульской области – 10, Джалал-Абадской области – 2.

Всего за весь период зарегистрировано 85 тыс. 564 случая COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 85 пациентов: Бишкек – 31, в Оше – 2, в Чуйской области – 20, в Ошской области – 3, Таласской области – 3, Нарынской области – 3, Иссык-Кульская область -17, Джалал-Абадская – 1, Баткенская область – 2..

Всего за весь период выздоровел 82 тыс. 391 человек.

За сутки зарегистрировано 2 летальных исхода: город Бишкек – 1, Чуйская область – 1.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 444 человека.

Среди медицинских работников COVID-19 не выявлен.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 196 медработников, выздоровели - 4121.

На стационарном лечении находятся 420 пациентов, на амбулаторном – 372.

Кроме того, за сутки в стране проведено 3 тыс. 603 ПЦР-анализа.