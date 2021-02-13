Статистика в Кыргызстане по COVID-19 за сутки: 43 новых случая, 2 смерти

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 43 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают в республиканском штабе.

По их данным, в Бишкеке – 20, в Оше - 1, в Чуйской области – 4, в Нарынской области – 4, в Иссык-кульской области - 4, в Ошской области - 6, в Джалал - Абадской области – 2, в Баткенской области - 2.

Всего за весь период зарегистрирован 85 тыс. 441 случай COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 86 пациентов: в Бишкек – 40, в Оше – 4, в Чуйской области – 16, в Ошской области – 6, в Таласской области - 2, в Нарынской области - 8, в Иссык-Кульской области – 7, в Джалал-Абадской области – 3.

Всего за весь период выздоровели 82 тыс. 184 человека.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 2 летальных исхода: в Бишкеке - 1, в Чуйской области - 1.

Всего за весь период умер 1 тыс. 441 человек.

Среди медицинских работников COVID-19 зарегистрирован у 1 человека в Иссык-Кульской области.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 195 медработников, выздоровели – 4117.

На стационарном лечении находятся 425 пациентов.

Уточняется, что из них 2 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 281 – в средней тяжести, 121 – тяжелые и 21 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 457 человек.

Кроме того, за сутки проведен 3 тыс. 951 ПЦР-анализ.