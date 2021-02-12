В Кыргызстане 70 новых случаев COVID-19, скончались за сутки два человека

СОVID-19

Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 37

Ош - 1

Чуйская область – 4

Ошская область - 4

Таласская область - 3

Нарынская область - 4

Иссык-Кульская область – 11

Джалал-Абадская область– 4

Баткенская область - 2.

За весь период заразились 85 398 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 92 человека:

Бишкек – 38

Ош – 3

Чуйская область – 32

Ошская область – 2

Таласская область – 1

Нарынская область – 0

Иссык-Кульская область – 13

Джалал-Абадская область – 3

Баткенская область – 0.

За весь период выздоровели - 82 098 человек.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Чуйская область – 1

Нарынская область - 1.

С начала пандемии в стране от коронавируса скончались 1439 человек.

На стационарном лечении – 430 пациентов, из них:

3 человека (0,6%) - удовлетворительное состояние;

280 (65,1%) - средней тяжести;

123 (28,6%) - тяжелые;

24 (5,5%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 496 пациентов.