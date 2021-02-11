Назван новый неочевидный симптом коронавируса

СОVID-19

Согласно исследованиям, длительная икота может быть редким симптомом COVID-19, пишет Express.

В публикации описаны несколько случаев заболевания, взятых из врачебной практики. Их всех объединяет тот факт, что пациенты испытывали икоту. При этом их тесты на коронавирус были положительными, результаты компьютерной томографии также подтверждали диагноз. Также отмечается, что икота проходила вместе с первыми признаками выздоровления.

Так, пациент из Египта начал постоянно икать. Наряду с икотой ощущались температура и боль в горле — два основных симптома COVID-19.

Чтобы понять, что вызвало икоту, медики в Каире провели компьютерную томографию, после чего подтвердили у мужчины COVID-19.

В Национальной службе здравоохранения Великобритании подтвердили, что коронавирус действительно оказывает воздействие на диафрагму, вследствие чего больной может подолгу икать.

Однако врачи предупреждают, что икота часто возникает беспричинно и длится в течение нескольких минут. Это может быть стресс, сильное эмоциональное потрясение или реакция организма на пищу или питье. По их мнению, человеку следует обратиться к врачу, только если он икает более двух суток или приступы икоты регулярно повторяются.

Источник: centralasia.media