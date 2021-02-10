В ЕАЭС создается единое пространство вакцинирования от коронавируса

СОVID-19

Об этом в интервью информационному агентству ТАСС сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

Говоря о помощи со стороны России пострадавшим от COVID-19 государствам, Панкин заявил: "Совершенно естественно, что основное внимание мы уделяем нашим соседям, партнерам по Евразийскому экономическому союзу и СНГ в целом". "Этим странам, - отметил замминистра, - мы активно помогали в разгар пандемии посредством поставок тест-систем, реагентов для подготовки лабораторных проб, комплексов для бесконтактного измерения температуры. Оказывалась консультационная и медицинская помощь на местах силами наших врачей. Знаем, что сейчас в этих странах есть высокая потребность и в российских вакцинах".

"Что касается единого пространства вакцинирования, - подчеркнул Панкин, - то фактически оно постепенно создается. Ведется активная работа по организации совместных производств вакцины в Казахстане и Белоруссии, в том числе в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета 11 декабря 2020 года. Аналогичные переговоры начались с Узбекистаном, другими странами. Мы заинтересованы в скорейшем массовом выпуске вакцин на этих площадках, чтобы обеспечить граждан безопасной и эффективной вакциной".

"Созданный в нашей стране высокоэффективный и безопасный препарат "Спутник V" уже массово применяется в России и одобрен к применению более чем в 20 государствах (к середине февраля, похоже, это число возрастет уже до 25), - продолжил Панкин. - С примерно 50 странами продолжатся переговоры о его поставках. Активно работаем и с Всемирной организацией здравоохранения в целях включения "Спутник V" в список препаратов ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. Таким образом, мы продвигаем сотрудничество во всех возможных форматах, что, на наш взгляд, является наиболее эффективной тактикой перед лицом продолжающейся пандемии. Это касается и вывода на международный рынок и других российских антикоронавирусных вакцин".

По мнению Александра Панкина, "пандемия коронавирусной инфекции стала серьезным вызовом и испытанием на прочность как для национальных экономик, так и для интеграционных объединений": "Мир пережил фактическую "заморозку" ключевых секторов экономики. Нарушились производственные и транспортно-логистические цепочки, резко сократился спрос на энергоресурсы, наблюдалась крайняя волатильность на товарных и финансовых рынках".

Вместе с тем, убежден замглавы МИД РФ, "пандемия продемонстрировала важность международного сотрудничества для совместного реагирования на кризисы, решения задач восстановления устойчивого развития экономики и преодоления социальных дисбалансов".

"Так, участие в Евразийском экономическом союзе, оперативные коллективные меры и взаимная помощь в определенной степени нивелировали воздействие негативных внешних факторов на национальные экономики. В условиях пандемии COVID-19 был согласован и реализован пакет мер "евразийской пятерки" по обеспечению жизненно важных потребностей населения, поддержанию взаимной торговли, свободы передвижения товаров и стабилизации внутреннего рынка Союза. Активизировалось наше взаимодействие также в санитарно-эпидемиологической области", - констатировал Панкин.

"Уверен, что придерживаясь такой объединительной, созидательной повестки и общих подходов на глобальной арене можно будет справиться с любыми даже самыми масштабными вызовами. Со своей стороны, готовы к выстраиванию самого широкого международного сотрудничества на основе открытости и взаимного доверия", - резюмировал заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ.

Источник: vb.kg