В марте кыргызстанцев начнут вакцинировать от коронавируса

СОVID-19

В Кыргызстан в конце февраля прибудут 504 тысячи доз вакцин от COVID-19 AstraZeneca производства Великобритании, сообщил министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев. Чтобы вернуться к прежней жизни, по его словам, нужно вакцинировать не менее 78 процентов населения, только тогда можно будет не боясь ходить в гости, общаться.

«В начале года нам предложили вакцину Pfizer, но мы от неё отказались, так как там холодовая цепь была минус 70 градусов. И для того чтобы купить эти холодильники, нам бы потребовалась очень большая сумма. В последующем в ходе переговоров с COVAX нам предложили вакцину, разработанную Оксфордским университетом. Вчера я встречался с послом Великобритании в КР. В Кыргызстан в конце февраля прибудут 504 тысячи доз вакцин AstraZeneca производства Великобритании», – сообщил министр.

Вакцинация, считает Бейшеналиев, начнётся в марте с медиков, учителей, пограничников, то есть с тех, кто непосредственно работает с большим количеством людей. «Идут переговоры и с Россией, сейчас мы заказали 500 тысяч доз вакцины «Спутник». МИД также проводит переговоры с Китаем о поставках вакцины. Все эти вакцины предоставляются на гуманитарной основе», – проинформировал Бейшеналиев.

Источник: delo.kg