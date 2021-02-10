COVID-19 в мире. Заразились более 106,8 миллиона, умерли более 2,3 миллиона

СОVID-19

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 106 миллионов 884 тысячи 498 человек. Больше всего зараженных в США (27 миллионов 189 тысяч 761), Индии (10 миллионов 858 тысяч 371), Бразилии (9 миллионов 599 тысяч 565), Великобритании (3 миллиона 983 тысячи 756), России (3 миллиона 953 тысячи 970), Франции (3 миллиона 419 тысяч 210), Испании (3 миллиона 5 тысяч 487), Италии (2 миллиона 655 тысяч 319), Турции (2 миллиона 548 тысяч 195), Германии (2 миллиона 302 тысячи 51) и Колумбии (2 миллиона 166 тысяч 904).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 59,7 миллиона человек. За двое суток показатель вырос на 610 тысяч 259.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 340 тысяч 407. За двое суток показатель вырос на 23 тысячи 705 человек. В том числе в США всего скончались 468 тысяч 103, Бразилии — 233 тысячи 520, Мексике — 168 тысяч 432, Индии — 155 тысяч 252, Великобритании — 114 тысяч 66, Италии — 92 тысячи 2.

В Кыргызстане зарегистрировали 85 тысяч 253 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 246 тысяч 404, Узбекистане — 79 тысяч 204, Таджикистане — 13 тысяч 308.

Источник: 24.kg