Статистика в Кыргызстане по COVID-19 за сутки: 82 новых случая, 3 смерти

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 82 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают в республиканском штабе.

По их данным, в Бишкеке – 32, в Чуйской области – 32, в Ошской области – 1, в Нарынской области – 2, в Иссык-Кульской области – 12, в Джалал-Абадской области – 1, в Баткенской области – 2.

Всего за весь период зарегистрировано 85 тыс. 253 случая COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 98 пациентов: в Бишкеке – 36, в Оше – 1, в Чуйской области – 29, в Ошской области – 4, в Нарынской области - 8, в Иссык-Кульской области – 13, в Джалал-Абадской области – 5, в Баткенской области – 1, в Таласской области - 1.

Всего за весь период выздоровели 81 тыс. 923 человека.

За сутки от COVID-19 скончались 3 человека в Бишкеке.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 436 человек.

Среди медицинских работников COVID-19 зарегистрирован у 5 человек: Бишкек – 1, Чуйская область – 3, Иссык-Кульская область – 1.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 192 медработника, выздоровели – 4107.

На стационарном лечении находятся 424 пациента.

Уточняется, что из них 1 человек находится в удовлетворительном состоянии, 277 человек - в средней тяжести, 119 – тяжелые и 27 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 535 человек.

Кроме того, за сутки проведено 3 тыс. 436 ПЦР-анализа.