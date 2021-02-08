В Китае почти за два месяца не выявили случаев заражения коронавирусом

СОVID-19

За последние сутки в Китае не выявили новых случаев заражения коронавирусом внутри страны, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. Последний раз это было отмечено 16 декабря 2020 года. При этом зарегистрировано 14 больных, которые прибыли из-за границы, умерших нет.

Всего с начала пандемии в материковом Китае зарегистрировано 89,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, умели 4,6 тыс. человек, выздоровели 83,9 тыс.

Первые случаи коронавируса были выявлены в китайском Ухане в конце 2019 года. Сейчас там находится международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая изучает происхождение вируса.

Источник: Элгезит