Статистика в Кыргызстане по COVID-19 за сутки: 42 новых случая, 5 смертей

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 42 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают в республиканском штабе.

По их данным, в Бишкеке – 32, в Оше - 2, в Чуйской области – 4, в Нарынской области – 1, в Джалал-Абадской обласи – 2, в Таласской области - 1.

Всего за весь период зарегистрировано 85 тыс. 113 случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 79 пациентов: в Бишкеке – 33, в Оше – 2, в Чуйской области – 21, в Ошской области – 1, в Нарынской области - 3, в Иссык-Кульской области – 14, в Джалал-Абадской области – 5.

Всего за весь период выздоровели 81 тыс. 714 человек.

За сутки от COVID-19 скончались 5 человек: в Бишкеке – 3, в Чуйской области – 1, в Ошской области -1.

Всего за весь период умер 1 тыс. 431 человек.

Среди медицинских работников COVID-19 зарегистрирован у 5 человек, все они в Бишкеке.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 187 медработников, выздоровели – 4102.

На стационарном лечении находятся 459 пациентов.

Уточняется, что из них 309 человек находятся в состоянии в средней тяжести, 118 – тяжелые и 31 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 572 человека.

Кроме того, за сутки проведено 2 тыс. 457 ПЦР-анализов.