Вакцина AstraZeneca показала низкую эффективность в отношении штамма COVID из ЮАР

СОVID-19

Власти ЮАР приостановили вакцинацию населения вакциной от COVID производства англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, передает Reuters.

По словам министра здравоохранения страны Звели Мкхизе, исследования показали низкую эффективность этой вакцины в отношении южноафриканского штамма вируса. Теперь власти намерены дождаться от производителя дальнейших рекомендаций.

Тем не менее, уточнил министр, программа вакцинации не сворачивается. «Со следующей недели и на протяжении четырех недель мы ожидаем, что будут вакцины Johnson & Johnson, вакцины Pfizer. Сотрудникам сферы здравоохранения будут доступны эти вакцины», — заявил он.

Южная Африка ранее закупила миллион доз вакцины. При этом контракт был заключен еще до того, как были опубликованы результаты испытаний.

Источник: Элгезит