Мишустин призвал КР присоединиться к сервису "Путешествуй без COVID-19"

СОVID-19

Глава российского правительства предложил Казахстану с Кыргызстаном подключиться к приложению "Путешествие без COVID-19". Оно должно стать универсальным средством для перемещения граждан по территории ЕАЭС.

5 февраля на пленарной сессии форума "Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность" в Алматы Михаил Мишустин рассказал так же о сервисе для тех, кто ищет работу на просторах ЕАЭС, передают российские СМИ.

Приложение работает с декабря прошлого года, оно упростило прохождение санитарного контроля при пересечении границ между Россией, Беларусью и Арменией. Человеку нужно сделать ПЦР-тест и загрузить результат в мобильном приложении. При пересечении границы достаточно предъявить QR-код.

"Мы ожидаем, что за единым фасадом мобильного приложения будут находиться национальные системы миграционных цифровых сервисов наших стран, мы к этому уже приступили, чтобы уже все в порядке было с въездом. Мне кажется, это будет такой классный, бесшумный сервис для всех желающих найти работу в наших странах. И почти все вопросы, связанные с работой и пребыванием, в частности в России, можно будет решить до переезда, не прибегая к услугам многих иногда недобросовестных посредников", – сказал российский премьер.

Источник: vb.kg