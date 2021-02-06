Статистика в Кыргызстане по COVID-19 за сутки: 72 новых случая, 3 летальных исхода

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 72 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сообщили в Республиканском штабе.

По их данным, в Бишкеке – 27, в Оше - 2, в Чуйской области – 16, в Ошской области – 4, в Джалал - Абадской области – 5, в Таласской области – 1, в Нарынской области - 12, в Иссык-Кульской области – 3, в Баткенской области - 2.

Всего за весь период зарегистрировано 84 тыс. 992 случая COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 98 пациентов: Бишкек – 40, в Оше – 3, в Чуйской области – 27, в Ошской области – 4, в Нарынской области – 5, в Иссык-Кульской области – 11, в Джалал-Абадской области – 2, в Баткенской области - 6.

Всего за весь период выздоровели 81 тыс. 542 человека.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 423 человека.

За сутки от COVID-19 скончались 3 человека: в Бишкеке - 1, в Чуйской области - 2.

Среди медицинских работников COVID-19 за сутки не зарегистрирован.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 180 медработников, выздоровели – 4102.

На стационарном лечении находятся 492 пациента. Уточняется, что из них 3 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 324 – в средней тяжести, 133 – тяжелые и 32 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 596 человек.

Кроме того, за сутки проведено 2 тыс. 194 ПЦР-анализа.