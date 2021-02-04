В Кыргызстане 70 новых случаев COVID-19, скончались три человека в Бишкеке

Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 22
Ош - 1
Чуйская область – 25
Ошская область - 4
Таласская область - 1
Нарынская область - 1
Иссык-Кульская область – 15
Джалал-Абадская область– 1
Баткенская область - 0.
За весь период зафиксировано 84 832 зараженных коронавирусом.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 102 человека:
Бишкек – 47
Ош – 2
Чуйская область – 30
Ошская область – 4
Таласская область – 0
Нарынская область – 0
Иссык-Кульская область – 15
Джалал-Абадская область – 3
Баткенская область – 1.
За весь период выздоровели 81 334 человека.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек – 3.
Всего за весь период от коронавируса скончались 1418 человек.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3187.
На стационарном лечении – 527 пациентов, из них:
3 человек (0,5%) - удовлетворительное состояние;
365 (69,2%) - средней тяжести;
127 (24%) - тяжелые;
32 (6%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 617 пациентов.