Статистика в Кыргызстане по COVID-19 за сутки: 116 новых случаев, 1 летальный исход

СОVID-19

Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее данным, в г.Бишкек – 54, в Чуйской области – 45, в Ошской области – 5, в Иссык-Кульской области – 11, в Баткенской области – 1.

Всего за весь период зарегистрировано 84 тыс. 762 случая COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 130 человек: в Бишкеке – 55, в г.Оше – 3, в Чуйской области – 41, в Ошской области – 4, в Нарынской области – 4, в Иссык-Кульской области – 20, в Джалал-Абадскаой области – 2, в Баткенской области – 1.

Всего за весь период выздоровели 81 тыс. 232 человека.

За сутки в Кыргызстане зарегистрирован 1 летальный исход от COVID-19 в Бишкеке.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 415 человек.

Среди медицинских работников COVID-19 зарегистрирован у 2 человек в Бишкеке и в Чуйской области.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 179 медработников, выздоровели – 4095.

На стационарном лечении находится 533 пациента. Из них 4 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 358 – в средней тяжести, 138 – тяжелые и 32 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 646 человек.

Кроме того, за сутки проведено 3 тыс. 689 ПЦР-анализов.