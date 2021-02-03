Выявлена новая мутация "британского" штамма коронавируса

СОVID-19

Управление по охране общественного здоровья Великобритании сообщило о выявлении мутации "британского" штамма коронавируса.

Мутацию E484K ранее уже обнаруживали в "южноафриканском" и "бразильском" вариантах коронавируса.

Лабораторные исследования показали, что она делает коронавирус более устойчивым к иммунному ответу, а эффективность некоторых существующих вакцин от COVID-19 снижается. В связи с этим, у уже переболевших COVID-19 людей повышается риск заразиться мутировавшим "британским" штаммом.

В конце прошлого года после выявления в Британии новой, более заразной, разновидности коронавируса многие страны закрыли границы с Соединенным Королевством. Сама Великобритания закрыла границы со всей Латинской Америкой, Португалией и с рядом стран Африки из-за обнаружения там новых штаммов коронавируса.

Источник: ria.ru