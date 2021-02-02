Глава ВОЗ констатировал снижение заболеваемости COVID-19 в мире

СОVID-19

Количество новых случаев вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд.

Как передает ТАСС, об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, это обнадеживающая новость даже на фоне известий о появлении новых штаммов.

Глава ВОЗ подчеркнул, что крайне важно продолжать соблюдать меры санитарной предосторожности. Также, по его словам, необходимо укрепление всех информационных систем здравоохранения, поскольку в 133 странах 4 из 10 смертей остаются незарегистрированными.

На 1 февраля в мире было зафиксировано 392 565 случаев коронавируса COVID-19. Прирост оказался меньше 400 тысяч впервые с 20 октября. Среди новых случаев 125 454 приходится на Соединенные штаты Америки, 25 867 на Испанию, 25 285 на Бразилию, 18 607 на Великобританию, 17 648 на Россию, 10 994 на Индонезию.

Всего с начала пандемии в мире коронавирусной инфекцией заразились 103 млн человек. Умерло более 2-х млн человек.

Источник: Элгезит