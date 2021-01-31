Статистика в Кыргызстане по COVID-19 за сутки: 76 новых случаев, 1 летальный исход

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 76 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают в республиканском штабе.

По их данным, в Бишкеке – 32, в Оше - 3, в Чуйской области – 25, в Нарынской области – 1, в Иссык-кульской области - 8, в Ошской области - 3, в Джалал - Абадской области – 4.

Всего за весь период зарегистрировано 84 тыс. 529 случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 115 пациента: в Бишкек – 65, в Оше – 2, в Чуйской области – 15, в Ошской области – 8, в Нарынской области – 2, в Иссык-Кульской области – 15, в Джалал-Абадской области – 8.

Всего за весь период выздоровели 80 тыс. 896 человек.

За сутки от COVID-19 зарегистрирован 1 летальный исход в Чуйской области.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 412 человек.

Среди медицинских работников COVID-19 за сутки не зарегистрирован.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 173 медработника, выздоровели – 4090.

На стационарном лечении находятся 586 пациентов. Уточняется, что из них 2 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 388 – в средней тяжести, 170 – тяжелые и 26 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 702 человека.

Кроме того, за сутки проведено 3 тыс. 628 ПЦР-анализов.