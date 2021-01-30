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СОVID-19
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В Кыргызстане за сутки выявили 76 новых случаев COVID-19, два человека скончались

СОVID-19

На утро 30 января в Кыргызстане зарегистрировали 76 новых случаев коронавируса и ковидной пневмонии. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, новые случаи выявлены:

  • Бишкек — 27,
  • Ош — 3,
  • Чуйская область – 28,
  • Ошская область — 5,
  • Нарынская область — 1,
  • Иссык-Кульская область – 3,
  • Джалал-Абадская область – 9.

Всего с начала пандемии с стране зарегистрировали 84 тысячи 453 случая COVID.

За прошедшие сутки в Кыргызстане от COVID скончались два человека — в Бишкеке. Всего с начала пандемии умерли 1 411 зараженных.

           