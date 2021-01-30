В Кыргызстане за сутки выявили 76 новых случаев COVID-19, два человека скончались

На утро 30 января в Кыргызстане зарегистрировали 76 новых случаев коронавируса и ковидной пневмонии. Об этом сообщает республиканский штаб.
По его данным, новые случаи выявлены:
- Бишкек — 27,
- Ош — 3,
- Чуйская область – 28,
- Ошская область — 5,
- Нарынская область — 1,
- Иссык-Кульская область – 3,
- Джалал-Абадская область – 9.
Всего с начала пандемии с стране зарегистрировали 84 тысячи 453 случая COVID.
За прошедшие сутки в Кыргызстане от COVID скончались два человека — в Бишкеке. Всего с начала пандемии умерли 1 411 зараженных.