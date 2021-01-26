В Кыргызстане 97 новых случаев COVID-19, скончался за сутки один человек

СОVID-19

В Кыргызстане на 26 января зарегистрировано 97 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 42

Ош - 2

Чуйская область – 40

Ошская область - 0

Таласская область - 2

Нарынская область - 2

Иссык-Кульская область – 6

Джалал-Абадская область– 2

Баткенская область - 1.

За весь период зафиксировано 84 068 зараженных коронавирусом.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 157 человек:

Бишкек – 61

Ош – 0

Чуйская область – 55

Ошская область – 4

Таласская область – 1

Нарынская область – 2

Иссык-Кульская область – 25

Джалал-Абадская область – 5

Баткенская область – 4.

За весь период выздоровели 80 182 человек.

Один новый случай летального исхода от COVID-19 зарегистрирован в Бишкеке. Всего за весь период скончались - 1402 человека.

На стационарном лечении – 643 пациентов, из них:

2 человек (0,3%) - удовлетворительное состояние;

395 (61,4%) - средней тяжести;

219 (34%) - тяжелые;

27 (4,1%) - крайне тяжелые.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 1 432.