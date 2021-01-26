В Кыргызстане 97 новых случаев COVID-19, скончался за сутки один человек

В Кыргызстане на 26 января зарегистрировано 97 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 42
Ош - 2
Чуйская область – 40
Ошская область - 0
Таласская область - 2
Нарынская область - 2
Иссык-Кульская область – 6
Джалал-Абадская область– 2
Баткенская область - 1.
За весь период зафиксировано 84 068 зараженных коронавирусом.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 157 человек:
Бишкек – 61
Ош – 0
Чуйская область – 55
Ошская область – 4
Таласская область – 1
Нарынская область – 2
Иссык-Кульская область – 25
Джалал-Абадская область – 5
Баткенская область – 4.
За весь период выздоровели 80 182 человек.
Один новый случай летального исхода от COVID-19 зарегистрирован в Бишкеке. Всего за весь период скончались - 1402 человека.
На стационарном лечении – 643 пациентов, из них:
2 человек (0,3%) - удовлетворительное состояние;
395 (61,4%) - средней тяжести;
219 (34%) - тяжелые;
27 (4,1%) - крайне тяжелые.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 1 432.