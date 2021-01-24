В США мужчина умер через несколько часов после прививки от COVID

СОVID-19

Американец скончался через несколько часов после того, как ему сделали прививку от COVID, передает телеканал Fox News.

По словам шерифа округа Плейсер в Калифорнии, в конце декабря у мужчины был выявлен коронавирус. Прививку от вируса ему сделали 21 января и спустя несколько часов он умер.

Власти отметили, что погибший привился не в медицинском учреждении округа.

Расследованием инцидента занялись сразу несколько агентств как на местном, так и на федеральном уровнях. Точная причина смерти не будет разглашаться до завершения следствия.

Также, неизвестно, какой именно препарат получил умерший — Moderna или Pfizer/BioNTech.

Источник: Элгезит