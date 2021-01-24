В США мужчина умер через несколько часов после прививки от COVID

Американец скончался через несколько часов после того, как ему сделали прививку от COVID, передает телеканал Fox News.
По словам шерифа округа Плейсер в Калифорнии, в конце декабря у мужчины был выявлен коронавирус. Прививку от вируса ему сделали 21 января и спустя несколько часов он умер.
Власти отметили, что погибший привился не в медицинском учреждении округа.
Расследованием инцидента занялись сразу несколько агентств как на местном, так и на федеральном уровнях. Точная причина смерти не будет разглашаться до завершения следствия.
Также, неизвестно, какой именно препарат получил умерший — Moderna или Pfizer/BioNTech.
Источник: Элгезит